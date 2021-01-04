В Бразилии выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса

В Бразилии два человека заразились новым штаммом коронавирусной инфекции, ранее выявленным в Великобритании. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление властей штата Сан-Паулу.

Сообщается, что одной из инфицированных является 25-летняя жительница Сан-Паулу, контактировавшая с людьми, которые приехали из Великобритании. Вторым заразившимся стал ее 34-летний знакомый.

Ранее в понедельник сообщалось, что в первый случай заражения новым штаммом коронавируса зарегистрирован в Грузии. Пациент — мужчина старше 50 лет, его изолировали, медики установили круг контактировавших с ним лиц. Заразившийся прибыл в Грузию из другой страны, однако уже вернулся на ее территорию. Великобританию он не посещал.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.