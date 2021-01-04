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Саудовская Аравия откроет границы с Катаром спустя 3,5 года
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Саудовская Аравия откроет границы с Катаром спустя 3,5 года

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Саудовская Аравия вечером 4 января откроет воздушные, наземные и морские границы с Катаром спустя 3,5 года перед саммитом стран Персидского залива. Об этом сообщил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.

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По его словам, соглашение было достигнуто по итогам телефонного разговора между эмиром Кувейта Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Министр подчеркнул, что открытие границ знаменует «начало новой страницы в братских отношениях», в которых заинтересованы все стороны, пишет Sky News Arabia.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации действующего президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении блокады Катара власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта подпишут во вторник, 5 января. Собеседник агентства отметил, что в переговорах был достигнут значительный прорыв.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону начался в 2017 году, Кувейт выступал посредником. В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и установили его транспортную блокаду. Доха отвергла обвинения, связав их с завистью к ее экономическим успехам.

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