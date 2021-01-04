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Проверку организовали после гибели экс-главы колонии «Белый лебедь»

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Правоохранители организовали проверку по факту самоубийства мужчины, который стал участником ДТП в Перми. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в региональном главке МВД России.

По словам источника ТАСС, речь идет о бывшем начальнике ОИК-2 ГУ ФСИН РФ по Пермскому краю (колония для пожизненно осужденных «Белый лебедь») Ашоте Саркисяне.

Как заявили в ведомстве, 3 января автомобиль Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с Ford Focus. После аварии водитель внедорожника покончил с собой, на месте было найдено официально зарегистрированное огнестрельное оружие.

«По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — отметили в МВД.

По данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадала пассажирка Ford Focus, она проходит лечение амбулаторно.

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