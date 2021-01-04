В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Бжании

Президент Абхазии Аслан Бжания, заболевший COVID-19, чувствует себя хорошо, осложнений не наблюдается. Об этом в понедельник, 4 января, рассказал начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.

«Президент чувствует себя хорошо, он находится в своей резиденции. У него нет никаких осложнений. Получает всё необходимое лечение», — цитирует Чолокуа «РИА Новости».

По его словам, президент работает дистанционно. Чолокуа выразил надежду, что Бжания после выздоровления и необходимого периода изоляции приступит к выполнению своих обязанностей в очном режиме.

О том, что Бжания заболел COVID-19, стало известно 27 декабря. Чолокуа позже добавил, что болезнь у главы страны протекает в легкой форме, лечение проводится амбулаторно, а свои обязанности глава государства исполняет дистанционно.

Также в декабре Бжания рассказал о помощи, которую Россия оказала Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, в Сухуме был развернут военный госпиталь Минобороны РФ на 150 мест, в нем работают более 100 врачей, военных специалистов, отмечал абхазский лидер.