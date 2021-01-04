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В Австрии и Норвегии выявили случаи заболевания новыми штаммами COVID-19

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Пять человек в Австрии заразились новыми штаммами коронавируса, ранее выявленными в Великобритании и ЮАР. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил главный инфекционист Австрийского агентства по безопасности здоровья и питания Франц Аллербергер.

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«Мы выявили один штамм, который соответствует южноафриканскому варианту. Мы также выявили четырех человек, у которых есть британский вариант», — приводит слова специалиста Wiener Zeitung.

По его словам, южноафриканский штамм обнаружен у 30-летней женщины. Британскую мутацию нашли у одного взрослого, одного ребенка с австрийским гражданством и двух детей со словацким гражданством.

Аллербергер добавил, что мутировавшие виды коронавируса зафиксировали у пациентов еще в декабре 2020 года.

Кроме того, один человек заболел южноафриканским типом COVID-19 в Норвегии. Британский же штамм подтвержден у 23 граждан.

Ранее в понедельник в ЮАР начали проверять эффективность вакцин от COVID-19 против нового типа коронавирусной инфекции.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

В Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за выявления нового штамма COVID-19 авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.

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