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Мишустин утвердил список запрещенной деятельности в экозоне Байкала

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 января.

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«В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об охране озера Байкал» правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», — говорится в документе.

В частности, в экозоне запрещена заготовка древесины. В качестве исключения возможна заготовка гражданами древесины для собственных нужд либо заготовки древесины при санитарно-оздоровительных мероприятиях.

Также запрещается разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, добыча сырой нефти и природного газа, радиоактивных и металлических руд. В список запрещенных видов деятельности также попал запрет на сброс в водные объекты отходов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

В конце декабря в Минстрое сообщили «Известиям» о планах привлечь $354 млн на спасение Байкала. Эти средства министерство намерено направить на модернизацию систем водоотведения и очистных сооружений населенных пунктов Байкальской природной территории.

Также в декабре стало известно, что в Иркутской области составят дорожную карту для ликвидации вреда экологии на Байкале. Среди первоочередных мер — создание системы солезащиты, очистка надшламовых вод и щелокосодержащих стоков, снижение класса отходов и создание биотехнологического центра воспроизводства лесов.

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