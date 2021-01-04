Пожар произошел в доме на востоке Москвы

Пожар вспыхнул в жилом доме на Халтуринской улице в Москве. Об этом сообщает в понедельник, 4 января, телеканал РЕН ТВ.

Возгорание началось в квартире на десятом этаже — огонь охватил один из балконов, после чего перекинулся на другой балкон.

По предварительным данным, один человек погиб.

Как заявили в столичном главке МЧС, загорелись личные вещи и мебель на кухне, в коридоре и на балконе одной из квартир. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

В 19:56 пожар удалось ликвидировать. Были эвакуированы 19 человек , в том числе трое несовершеннолетних, пишет «РИА Новости».

1 января два человека погибли при пожаре в жилой многоэтажке на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в 17-этажном доме на Профсоюзной улице.