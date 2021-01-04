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Около 3,5 тыс. человек остались без электричества в Тверской области

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Более 300 населенных пунктов Тверской области, в которых проживают около 3,5 тыс. человек, остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России в понедельник, 4 января.

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«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 310 населенных пунктах Весьегонского, Кашинского, Кимрского, Калининского, Рамешковского районов (около 3,5 тыс. человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в заявлении.

Причиной перебоев с электричеством стало налипание мокрого снега на провода. К восстановительным работам привлекли 138 человек и 56 единиц специальной техники.

На данный момент в Тверской области температура воздуха составляет -1 градус, продолжается снегопад.

Ранее в этот же день стало известно, что более 3,2 тыс. жителей в Псковской области остаются без электричества из-за снегопада.

В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на провода остались без электричества более 1 тыс. населенных пунктов (около 16,2 тыс. человек).

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