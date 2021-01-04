WSJ снова пишет о якобы российских кибератаках

Кибератаки на органы власти других стран стали для России испытанным и дешёвым методом ведения геополитических игр — пишет WSJ. Газета без сомнений приписывает Кремлю декабрьский взлом крупнейшей американской компании в сфере кибербезопасности SolarWinds, передает телеканал «Известия». Тогда злоумышленники получили доступ к самым совершенным хакерским инструментам. С помощью средств киберзвлома специалисты самой SolarWinds тестируют защитные системы клиентов. От атаки хакеров могли пострадать подразделения правительства США крупнейшие IT-компании. Для WSJ причастность России к атаке на компанию по кибербезопасности так же не нуждается в доказательствах, как и её вмешательство в выборы президента США четырёхлетней давности. Даже новые санкции не заставят Россию прекратить кибершпионаж, резюмируют авторы статьи в WSJ.

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