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Россия введет пошлину в размере 30% на экспорт сои с 1 февраля
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Россия введет пошлину в размере 30% на экспорт сои с 1 февраля

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Россия введет пошлину на экспорт сои на период с 1 февраля по 30 июня, ее размер составит 30%. Соответствующее постановление было принято правительством РФ, документ опубликован в понедельник, 4 января, на официальном портале правовой информации.

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Как уточняется, размер пошлины будет равен не менее €165 за тонну экспортируемого продукта.

Добавляется, что Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнут следить за стоимостью сои и соевого шрота с февраля, чтобы не допустить роста цен на внутреннем рынке.

Указанное предложение было одобрено в декабре 2020 года на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

По данным Минэкономразвития РФ, введения пошлины требует рост цен на продукцию по всем у миру. Мера принята с целью обеспечения отечественных производств сырьем.

Ранее в декабре вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился к властям Китая с просьбой снять ограничения на экспорт рыбы. Он отметил важность принятых противоэпидемиологических мероприятий на границе, однако, по его словам, российская сторона выражает озабоченность в связи с закрытием морских портов для приемки рыбной продукции из России.

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