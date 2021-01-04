Пожары в Сочи продолжаются

Пожары в Сочи могли произойти из-за поджога. Есть версии, что огонь возник из-за халатности местных жителей. В регионе третьи сутки борются с лесными пожарами, сообщает телеканал «Известия». Спасателям удалось локализовать часть возгорания. Угрозы населённым пунктам нет. К тушению привлечён вертолёт МЧС России Ка-32. В зонах бедствия в Сочи работают 187 человек и 42 единицы техники. В Краснодарском крае 2 января зафиксировано 6 лесных пожаров. Половина возгораний на общей площади 40,4 га потушена.

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