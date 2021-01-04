Очереди в парке «Патриот»

В праздничные дни в парке «Патриот» — рекордное количество посетителей. На каток и горки выросли огромные очереди, сообщает телеканал «Известия». Желающие покататься проводят в ожидании по 40 минут и больше. Любителей зимних развлечений длинные очереди не пугают. У входа в музей также придётся прилично постоять. Такой ажиотаж администрация связывает ещё и с тем, что вход на каток, горки и в музей в праздничные дни бесплатен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.