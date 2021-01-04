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Специалисты убрали следы радужной пленки на Москве-реке

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Специалисты устранили следы радужной пленки на Москве-реке. Об этом сообщили в понедельник, 4 января, в пресс-службе Мосводоканала.

«Силами ГУП «Мосводосток» устранены следы масляной пленки в районе Гончарной набережной Москва-реки. Водная гладь была обработана специальным сорбентом, разлагающим загрязнения, с борта судна ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся поиски источника загрязняющих веществ.

Ранее в этот же день в Сеть попали фотографии, как по Москве-реке на несколько метров протянулись радужные разводы.

В конце ноября в акватории Москвы-реки на северо-западе столицы образовалась радужная пленка, однако специалисты оперативно ее ликвидировали. Поверхность реки также была обработана специализированными средствами с использованием терморасщепленного сорбента и препаратом гидробрейк.

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