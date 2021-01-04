Вертолет совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в ХМАО

Вертолет авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги» совершил аварийную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщили в понедельник, 4 января, в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«4 января произошла вынужденная посадка вертолета AS-355 АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» на промысловую дорогу Сургутского района ХМАО-Югры», — говорится в заявлении.

В качестве причины аварийной посадки названа техническая неисправность воздушного судна.

В прокуратуре добавили, что пострадавших в результате экстренной посадки нет, вертолет не поврежден.

В октябре частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 55 км от города Среднекалымск в Якутии. На борту находились шесть человек.