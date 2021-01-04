Прямой эфир
Мир
Первый случай нового штамма коронавируса выявили в Грузии
Происшествия
Вертолет совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в ХМАО
Мир
В Сербии вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнется 5 января
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Прошение об освобождении Ассанжа под залог суд рассмотрит 6 января
Общество
В театре рассказали о госпитализации заболевшего COVID-19 Басилашвили
Мир
Скончался бывший солист группы Children of Bodom Алекси Лайхо
Мир
МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
Спорт
Экипаж Сотникова одержал победу на втором этапе ралли «Дакар»
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче на февраль

Вертолет совершил аварийную посадку на промысловую дорогу в ХМАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги» совершил аварийную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщили в понедельник, 4 января, в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«4 января произошла вынужденная посадка вертолета AS-355 АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» на промысловую дорогу Сургутского района ХМАО-Югры», — говорится в заявлении.

В качестве причины аварийной посадки названа техническая неисправность воздушного судна.

В прокуратуре добавили, что пострадавших в результате экстренной посадки нет, вертолет не поврежден.

В октябре частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 55 км от города Среднекалымск в Якутии. На борту находились шесть человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020