Нетаньяху пообещал не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием

Решение Ирана возобновить процесс обогащения урана до уровня 20% свидетельствует о том, что Тегеран не отказался от намерения реализовать свою военную ядерную программу. Об этом заявил в понедельник, 4 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израиль не позволит Ирану произвести ядерное оружие», — говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном в его Twitter.

Ранее в этот день агентство Mehr сообщило, что Иран запустил процесс обогащения урана до уровня 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года уровень в 4%.

Представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил агентству, что производство запущено на ядерном объекте в Фордо.

1 января стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

В начале декабря власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал оказывать давление на иранскую сторону, фактически направленное на экономическое удушение страны. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.