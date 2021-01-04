В Петербурге сообщили о снижении количества госпитализаций с COVID-19

Количество госпитализаций заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось, несмотря на то что город впервые опередил Москву по количеству новых случаев заболевания. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«У нас наблюдается снижение по госпитализациям. На 2 января — 638 (неделей ранее 936). На 3 января — 570 против 916 госпитализированных неделей ранее и на 4 января — 690 против 773», — приводит слова представителя комитета «РИА Новости».

Специалисты призывают горожан не заниматься самолечением и при возникновении симптомов COVID-19 обращаться к врачам.

Ранее в понедельник стало известно, что Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев COVID-19. Там было выявлено 3657 заболевших, в то время как в столице — 3591, что стало минимумом с 8 октября.

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