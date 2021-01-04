Новый состав «Москва 2020» будет курсировать в столичном метрополитене

В столичном метрополитене появятся новые поезда. Машина получила название «Москва 2020». Новый состав будет курсировать по Кольцевой линии, сообщает телеканал «Известия». В 2021 году в метрополитене появятся 44 поезда. Часть новых машин отправят на Калужско-Рижскую линию. Метрополитен намерен обновить все поезда на Кольцевой линии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.