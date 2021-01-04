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Депутат рады назвал условия для цивилизованного изменения курса Украины

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На Украине необходимо провести новые выборы Верховной рады и сменить правительство, чтобы цивилизованно изменить курс страны. Об этом в понедельник, 4 января, заявил украинский депутат, сопредседатель парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

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«Власть не имеет права закрывать глаза на проблемы людей. Она должна прислушаться к законным требованиям предпринимателей, врачей и учителей, а не пытаться убедить людей в том, что всё хорошо. На передний план должны выйти задачи по борьбе с эпидемией и помощи людям, поддержка отечественного бизнеса, политическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе», — говорится в комментарии Бойко, опубликованном на сайте партии.

Он отметил, что действующая власть в стране с текущими задачами не сможет справиться.

«Нам нужны перевыборы парламента и смена правительства. Это единственный цивилизованный демократический путь, чтобы поменять курс и избежать социальных потрясений», – подытожил депутат.

Ранее в этот же день бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что стране в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. По его словам, Украина в настоящее время шаг за шагом движется к дефолту.

Вместе с тем в декабре глава минфина Украины Сергей Марченко заверил, что оснований для дефолта на стране нет. Он призвал не употреблять слово «дефолт» и подтвердил, что у власти есть стратегия, согласно которой страна должна отказаться от денежных заимствований.

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