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Житель Петербурга умер в аптеке при покупке лекарств от COVID-19

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В одной из аптек Санкт-Петербурга умер 54-летний мужчина, который пришел за лекарствами от COVID-19. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в аптеке на Коломяжском проспекте в Приморском районе города. Мужчина показал провизору рецепт на лекарства, после чего начал задыхаться, сел на корточки и упал на спину.

Фармацевт осмотрела мужчину и параллельно по телефону вызвала скорую помощь.

Спасти мужчину не удалось, медики констатировали его смерть.

По факту происшествия ведется проверка.

Ранее в понедельник стало известно, что Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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