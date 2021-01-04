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Лукашенко провел телефонный разговор с Медведевым

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом в понедельник, 4 января, агентству «БелТА» сообщили в пресс-службе главы республики.

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Стороны также обменялись мнением об аспектах международной повестки.

Кроме того, Лукашенко и Медведев поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством.

В ноябре Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что отношения Белоруссии и России необходимо усилить и Минск к этому готов.

В октябре Лукашенко отметил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России и не сделает этого впредь.

В конце сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

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