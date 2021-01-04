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Путин поручил заняться вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров

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Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля 4 января.

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Данную задачу, которая поставлена перед правительством, необходимо выполнить до 1 февраля 2021 года.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко предположил, что после всех необходимых законодательных изменений приступить к индексации можно будет уже весной 2021 года.

Путин 29 декабря на встрече с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым согласился, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует дополнительного рассмотрения.

В конце октября министр финансов России Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Пенсии — это компенсации за утраченный заработок. И если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», — объяснил свою позицию глава Минфина.

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам необходимо примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Правительство пошло на такой шаг для уменьшения дефицита ПФР.

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