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МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
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МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

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Министерство иностранных дел РФ прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о жесткой политике Вашингтона в отношении Москвы. Публикация появилась в аккаунте российского ведомства в Twitter 4 января.

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«Так держать, крутые парни», — говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография картины Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы».

Накануне, 3 января, Помпео заявил, что администрация действующего президента США Дональда Трампа за время работы включила в санкционные списки свыше 365 физических и юридических лиц из России. Как он подчеркнул, эта политика является более жесткой, чем действия предыдущей администрации.

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты Кремля с администрацией избранного президента США Джо Байдена пока не планируются, запроса от Вашингтона не поступало. По его словам, пока Россия «санкции получает последовательно».

В свою очередь, заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания Москвы от администрации Байдена, сказал, что Россия не ждет ничего хорошего.

Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что постоянно увеличивающееся количество антироссийских санкций с американской стороны говорит о том, что Вашингтон взял курс на «ледяную войну» с Москвой.

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