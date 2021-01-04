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В Сербии вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнется 5 января

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Сербия начнет вакцинацию граждан от коронавируса российским препаратом «Спутник V» 5 января. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил госсекретарь минздрава республики Мирсад Джерлек.

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«На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», — цитирует его портал Informer.

По словам Джерлека, к концу недели планируется привить около 11 тыс. человек, в первую очередь — медработников и сотрудников центров соцобеспечения. Далее поставить вакцины предложат гражданам старше 75 лет и лицам в возрасте от 64 до 74 лет.

Также Джерлек отметил, что интерес к вакцинации в стране оказался намного выше ожидаемого. Прививочные центры будут работать ежедневно, кроме Рождества.

4 декабря в Сербию прибыло 20 доз «Спутника V» для исследования препарата на предмет возможности его использования в стране.

30 декабря в республику была доставлена первая партия российской вакцины. На следующий день сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение «Спутника V», отметив, что препарат соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

Разрешение было выдано на ввоз 2,4 тыс. доз препарата.

Президент Сербии Александр Вучич 20 декабря заявил, что в стране рассматривают возможность совместного производства «Спутника V».

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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