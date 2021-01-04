Экипаж Сотникова одержал победу на втором этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка состоялась в понедельник, 4 января, в Саудовской Аравии.

Второй специальный участок имел протяженность 457 км. Дистанция была преодолена за 4 часа 37 минут 44 секунды.

Второе место занял партнер Сотникова по команде Айрат Мардеев, отстав на 3 минуты 17 секунд.

Тройку лидеров замкнул белорус Сергей Вязович на МАЗе с отставанием 6 минут 30 секунд.

Лидером общего зачета стал Сотников, на втором месте — Вязович. Третим стал россиянин Антон Шибалов из «Камаз-мастер».

Ранее в понедельник стало известно, что команда Сотникова победила на первом этапе ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошел спецучасток за 3 ч 24 мин.

Еще один экипаж — россиянина Антона Шибалова, являющегося действующим чемпионом Дакара, — финишировал третьим.