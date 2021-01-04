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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

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Пользователи мессенджера Telegram в понедельник, 4 января, испытывают трудности в доступе к сервису. Информация о сбоях в работе платформы следует из данных портала Downdetector.

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Сбой начался около 15:00 мск. Так, 80% пользователей, в том числе из России, пожаловались на проблемы с подключением, еще 19% испытывают проблему с отправкой сообщений.

По состоянию на 15:11 мск на неполадки обратили внимание более чем 9,4 тыс. человек.

Ранее, 16 декабря, пользователи пожаловались на нарушения работы мобильного приложения Telegram. Сбой начался примерно в 16:20 мск. Более 90% пользователей, включая россиян, отмечали проблемы с подключением, еще 8% испытывали сложности с отправкой сообщений.

Тогда администрация Telegram подтвердила проблемы с подключением к мессенджеру. В первую очередь их испытывают пользователи в Европе и на Ближнем Востоке.

Позже работа сервиса была частично восстановлена, администрация объяснила сбой шуткой про разбушевавшихся гремлинов. В тот же день работу Telegram полностью восстановили.

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