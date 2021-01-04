В театре Вахтангова рассказали о состоянии Ланового

Состояние заболевшего коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового остается прежним, актер останется в больнице до полного восстановления, заявил в понедельник, 4 января, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Состояние здоровья Василия Семёновича остается прежним. Кашель и температура ещё не прошли. Он остается в больнице до полного восстановления», — приводит «РИА Новости» его слова.

2 января супруга Ланового актриса Ирина Купченко рассказала, что ее мужа госпитализировали с коронавирусом, у него диагностировали 5% поражения легких.

Лановой делал 31 декабря тест на антитела, у него выявили «большое их количество».