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Прошение об освобождении Ассанжа под залог суд рассмотрит 6 января

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Лондонский суд рассмотрит прошение об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог 6 января. Об этом сообщил судебный корреспондент вещательной корпорации Би-би-си Доминис Кашиани на своей странице в Twitter 4 января.

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Адвокат австралийца Эдвард Фицджеральд заявил, что его команде потребуется дополнительное время на подготовку к подаче запроса.

Американская прокуратура, в свою очередь, подтвердила, что собирается подать аппеляцию в двухнедельный срок на ранее принятое судом решение о том, что Ассанж не может быть экстрадирован в США, так как с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

В конце декабря стало известно, что в бундестаге ФРГ создана специальная рабочая группа с целью освобождения Ассанжа.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

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