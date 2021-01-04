Министр обороны Израиля выступил за покупку у США еще одной эскадрильи F-35

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что считает необходимым приобрести еще одну эскадрилью истребителей пятого поколения F-35 у США. На эту тему он высказался в понедельник, 4 января, в интервью Ynet TV.

«Без сомнения, нам нужно расширить наш парк F-35. У нас сейчас две эскадрильи, думаю, мы их расширим. Об этом я просил американцев», — сказал Ганц.

По его словам, конкретные объемы закупок будут зависеть от доступных бюджетных средств. При этом он подчеркнул нужду израильских ВВС в покупке еще одной эскадрильи американских истребителей.

Министр обороны добавил, что он бы «купил еще одну эскадрилью F-35, а затем посмотрел бы, что делать с остатком — купить еще F-35 или перейти на F-15».

2 января стало известно, что Пентагон решил отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок.

20 октября американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые якобы могут стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск.