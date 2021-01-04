Морозы на Рождество

На Рождество европейскую часть России ожидают лёгкие морозы. По сообщениям синоптиков, температура всё равно будет превышать норму. Во вторник ожидается снег и увеличение снежного покрова, сообщает телеканал «Известия». Солнца синоптики не прогнозируют, небо будет затянуто мощным слоем облаков. Начиная со среды дневные температуры упадут до -6 °С. В четверг ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.