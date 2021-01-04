Следы загрязнения топливом обнаружили в Москве-реке

Следы загрязнения топливом заметили в Москве-реке. Фотографии в понедельник, 4 января, опубликовал Telegram-канал «Москва. Новости».

Как видно на кадрах, по воде на несколько метров протянулись радужные разводы.

В конце ноября в Москве завершился период технической навигации флота «Мосводостока». Суда, которые занимались очисткой вод Москвы-реки от загрязнений, переместили на сушу. Всего из акватории реки было выловлено 2 тыс. кубометров мусора.

После этого в акватории Москвы-реки на северо-западе столицы также образовалась радужная пленка.