Жительницу Великого Новгорода обвинили в гибели трех ее детей при пожаре

Следственный комитет (СК) предъявил жительнице Великого Новгорода обвинение в гибели трех ее детей на пожаре. Об этом сообщили в понедельник, 4 января, «Интерфаксу» в ведомстве.

«Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности», — рассказал собеседник информагентства.

Женщина не признала свою вину. Предполагается, что 4 января Новгородский районный суд изберет для нее меру пресечения.

Пожар на третьем этаже одного из домов на улице Зелинского в Великом Новгороде произошел 2 января. После того как возгорание было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела троих детей.

За день до этого пожар произошел в жилом доме в Республике Чувашия, в огне погибли шесть человек — трое взрослых и трое детей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).