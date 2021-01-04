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Более 3,2 тыс. человек остаются без электричества в Псковской области

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Более 3,2 тыс. жителей в Псковской области остаются без электричества из-за снегопада. Об этом сообщили 4 января в пресс-службе МЧС.

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В ночь с 1 на 2 января на регион обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на провода остались без электричества более 1 тыс. населенных пунктов (около 16,2 тыс. человек).

«Отсутствует электроснабжение в 153 населенных пунктах, где проживают 3245 человек, 206 детей, 448 домов. Аэромобильная группировка МЧС России оказывает адресную помощь по распиловке и уборке поваленных деревьев», — сообщили в пресс-службе.

Так, отключенными остаются 229 трансформаторных подстанций в Себежском, Островском, Опочецком, Псковском, Печорском, Пустошкинском, Гдовском, Плюсском и Струго-Красненском районах.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 151 аварийная бригада ПАО «Россети», 609 человек и 172 единицы техники.

Как отмечал накануне губернатор региона Михаил Ведерников, в Островский, Себежский и Струго-Красненский районы доставлены дизельные генераторы. Аварийные бригады планировалось усилить 200 специалистами из других регионов, пять бригад МЧС были брошены на расчистку трасс и валку деревьев.

О ходе работ по восстановлению электроснабжения Ведерников 3 января доложил президенту России Владимиру Путину.

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