Голосовой помощник службы 122 для записи к врачу введен в 15 субъектах РФ

Голосовой помощник службы 122 на основе искусственного интеллекта (ИИ), созданный для записи граждан на прием к врачу, уже внедрен в 15 субъектах России. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«За последние дни искусственный интеллект внедрили еще два региона — Забайкальский край и Новосибирская область. На сегодняшний день 15 субъектов России применяют голосовой помощник в кол-центрах единого номера 122», — сказал он ТАСС.

22 декабря депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб.

В ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с проблемой дозвона в поликлиники. Он рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом медучреждения перегружены и людям не удается связаться с врачами. Глава государства призвал решить этот вопрос.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, в свою очередь, направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко предложение создать систему SMS-вызова скорой помощи.