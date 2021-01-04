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Губернатор Забайкалья госпитализирован с коронавирусом

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Глава Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован с коронавирусом, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава региона направлен на лечение в моностационар Первой городской клинической больницы Читы.

Исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.

При этом отмечается, что губернатор продолжает оставаться на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов.

31 декабря стало известно, что заболевший COVID-19 губернатор Ульяновской области Сергей Морозов находится в стабильном состоянии. Морозов 24 декабря написал в своем Instagram, что у него поднялась температура и есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день стало известно о подтвержденном коронавирусе у главы региона.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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