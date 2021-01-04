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В Госдуме спрогнозировали начало индексации пенсий работающим пенсионерам

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Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам можно решить в течение января-февраля 2021 года, а уже весной провести ее. Об этом заявил в понедельник, 4 января, первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

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«Я полагаю, что, для того чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она была проявлена. <…> Полагаю, что в течение января-февраля эту проблему можно решить <…> Я думаю, что уже с весны работающие пенсионеры смогут получать индексацию своих пенсий, как и все остальные граждане, заработавшие свое право на страховую пенсию», — сказал Тарасенко в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что на решение этой задачи потребуется немало средств, однако в настоящее время государство теряет больше через схемы с серыми заработными платами.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что парламент действительно может принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам уже до марта, если кабмин своевременно внесет все поправки в Госдуму.

Сенатор добавил, что в России на данный момент более 9 млн работающих пенсионеров, и индексация может коснуться всех или только определенные категории.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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