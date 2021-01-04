Мишустин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) до 1 апреля. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы.

Из-за распространения коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля.

«То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов», — сказано в сообщении.

В правительстве напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода.

Каждый регион устанавливает норму самостоятельно. В Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%.

30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля решить вопрос с продлением беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКХ.

Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ правительство упростило в июле и затем продлило беззаявительный порядок получения субсидий в октябре.

Мишустин подчеркивал, что решение принято для повышения комфорта граждан, которым теперь не придется ходить по различным инстанциям и кабинетам. Госорганы сами получают эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.