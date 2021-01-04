В Москве дворник нашел в подъезде дома пистолет-пулемет Шпагина

Дворник нашел в подъезде одного из московских домов на Новорязанской улице пистолет-пулемет Шпагина. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РЕН ТВ.

Патронов в нем не было. Сам пистолет-пулемет немного заржавел.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают владельца оружия.

Пистолет-пулемет ППШ-41 разработан советским конструктором Георгием Шпагиным в 1940 году. Стал одним из самых распространенных образцов стрелкового оружия во время Великой Отечественной войны.

Накануне сообщалось, что трое жителей Москвы устроили стрельбу из ружья в воздух возле подъезда дома на улице Герасима Курина на западе столицы. Инцидент произошел в ночь на 1 января.