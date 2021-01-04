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Курс биткоина обрушился на торгах 4 января

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Стоимость биткоина упала ниже $31 тыс. Об этом в понедельник, 4 января, свидетельствуют данные торгов CoinMarketCap.

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По состоянию на 12.45 мск, криптовалюта торгуется в районе $30,9 тыс. Таким образом от своего исторического максимума в $34,7 тыс. она потеряла уже более 10%.

В то же время, еще 2 января биткоин трижды за сутки обновлял свой исторический максимум. В целом, биткоин рос на протяжении всей второй половины декабря 2020 года.

В декабре часть экспертов заявила, что котировки биткоина продолжат свой рост как минимум до конца l квартала 2021 года.

В то же время некоторые специалисты спрогнозировали подорожание этого актива с замедлением или даже кратковременными спадами все первое полугодие 2021 года наряду с другими криптовалютами.

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