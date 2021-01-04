Дорожная карта системы санэпиднадзора

Утверждена дорожная карта по укреплению санэпиднадзора. В документе прописано улучшение лабораторной и научной базы, сообщает телеканал «Известия». Планируется создать аналитический центр. Организация займется составлением эпидемиологических прогнозов. Также создадут национальный каталог биологических агентов. Данные используют для производства средств лечения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.