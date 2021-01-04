«Аминь» демократ произнёс на открытие 117-е заседание конгресса США

117-е заседание конгресса США открылось необычной речью. Представитель Демократической партии буквально произнёс молитву, передает телеканал «Известия». Слово «аминь» демократ произнёс как слово «мужчина», поэтому многим смысл сказанного остался непонятен. Республиканцы заметили: «аминь» означает «да будет так». У слова нет рода, оно пришло из латыни.

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