Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи во время торгов 4 января превысил отметку в 3330 пунктов, обновив таким образом исторический максимум.

Индекс вырос на 1,33% и в пике достиг 3332,79 пункта, следовало из данных торгов.

Предыдущий рекорд индекса Мосбиржи был установлен 17 декабря 2020 года — 3318,39 пункта.

К 12:04 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3335,67 пункта (+1,42%), индекс РТС — 1436,84 пункта (+3,86%).

В октябре сообщалось, что на Мосбирже был установлен абсолютный месячный рекорд. Брокерские счета в сентябре открыли более 610 тыс. физических лиц. Кроме того, выросла активность частных инвесторов. Сделки совершили более 1 млн человек. За годовой период счета открыли 6,8 млн человек.