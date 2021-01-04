Открытое горение жилого дома во Владимирской области ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение жилого дома во Владимирской области. Об этом в понедельник, 4 января, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Екатерина Мищенко.
«В 11:23 мск — ликвидация открытого горения», — сказала она.
Пожар в жилом доме во Владимирской области произошел утром, 4 января.
Спасатели эвакуировали 24 человека, из них трое детей, спасен один человек при помощи спасательного устройства. На месте работают силы от МЧС России — 35 человек и 11 единиц техники.