Джейк Салливан о продление ДСНВ

Вопрос продления договора о мерах по сокращению и ограничения стратегических наступательных вооружений отвечает интересам США и России. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил Джейк Салливан, которого Джо Байден намерен назначить помощником по национальной безопасности. При этом член команды демократа уверен, что страны смогут найти варианты сотрудничества, передает телеканал «Известия». Он также отметил, что новой администрации в Вашингтоне нужно будет заняться этим вопросом без промедлений. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года.

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