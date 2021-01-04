Вильфанд рассказал о погоде на Рождество в европейской части России

Небольшое похолодание ожидается с понедельника на европейской территории России. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первые дни нового года побеждал циклон, а с 4 января постепенно отмечаются отрицательные температуры.

«Морозы небольшие – -2...-4 градуса, на западе Московской области до нулевых отметок. Затем каждый день на пару градусов температура будет понижаться. Начиная со среды дневные температуры -3...-6 градусов, ночные температуры будут -4...-9 градусов, а к четвергу до -11 градусов. Такой температурный фон выше нормы на три градуса. Можно говорить о мягком Рождестве. Очень сильных морозов не прогнозируется», — сказал Вильфанд «РИА Новости».

Он уточнил, что «комфортная и мягкая погода» в Москве в центре Европейской России будет связана с Рождеством. Такая же ситуация в Северо-Западном федеральном округе, а также южнее — в Черноземье, в Краснодарском крае и в Ростовской области. Как добавил синоптик, везде ожидается понижение температуры каждый день на 1–2 градуса.

Вильфанд добавил, что в центре Европейской России небо будет затянуто облаками: происходит перемешивание воздушных масс с большой относительной влажностью.

1 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до -12 градусов ночью и до -10 градусов днем ожидается в Москве на Рождество.