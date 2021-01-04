Жителя Крыма задержали по подозрению в убийстве дочки

Житель Крыма убил свою малолетнюю дочь и попытался выдать это за несчастный случай, сообщает в понедельник, 4 января, крымское главное следственное управление СК РФ.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии»)», — говорится в сообщении.

Тело полуторагодовалой девочки было обнаружено в доме в Бахчисарае. На теле отсутствовали признаки насильственной смерти, однако медэкспертиза показала, что смерть наступила в результате удушения.

По версии следствия, накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а потом убил ее, чтобы она перестала плакать. От мужчины получена явка с повинной о совершении убийства.

«Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, и заставил жену подтвердить это, угрожая ей расправой», — рассказали в ведомстве.

23-летний мужчина задержан.

В прокуратуре Республики Крым сообщили, что взяли расследование этого уголовного дела на особый контроль. «Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель прокурора Бахчисарайского района Иван Рыбаков», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с произошедшим, прокуратурой организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних, по ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В октябре стало известно, что жительница Кировграда убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой. Муж женщины вызвал медиков, а те сообщили о трагедии в полицию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что семья не стояла на учете, а погибшая дочь была единственным ребенком. Она посещала детский сад, родители состояли в гражданском браке.