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МЧС России направлены в Азербайджан с гуманитарной миссией

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4 января самолет Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Азербайджан для выполнения задач по разминированию освобожденных территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе.

Сводная группировка из 20 человек сформирована из пиротехников центра «Лидер» и сотрудников Ногинского спасательного центра. Также бортом МЧС России будут доставлены 3 единицы техники с робототехническим оборудованием.

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