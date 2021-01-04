Автобус с детьми попал в ДТП в Челябинской области
Автобус с детской спортивной командой из Южноуральска двигался по дороге между Миассом и Златоустом, когда со встречной полосы на него вылетел автомобиль. ДТП произошло в понедельник, 4 января, сообщает 1obl.ru.
Команда ехала в сопровождении полицейских, которые подставили свою машину под удар, чтобы спасти детей, однако после столкновения в машину сопровождения всё же врезался автобус.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек и несколько пострадало.
Подробности ДТП уточняются.
Накануне два легковых автомобиля столкнулись в Дагестане, в результате погибли четыре человека.