Автобус с детьми попал в ДТП в Челябинской области

Автобус с детской спортивной командой из Южноуральска двигался по дороге между Миассом и Златоустом, когда со встречной полосы на него вылетел автомобиль. ДТП произошло в понедельник, 4 января, сообщает 1obl.ru.

Команда ехала в сопровождении полицейских, которые подставили свою машину под удар, чтобы спасти детей, однако после столкновения в машину сопровождения всё же врезался автобус.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек и несколько пострадало.

Подробности ДТП уточняются.

Накануне два легковых автомобиля столкнулись в Дагестане, в результате погибли четыре человека.