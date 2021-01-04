Открытие торгов в Японии и Южной Кореи

На Токийской бирже открылась первая в этом году сессия. Важнейший индекс японии Nikkei 225показал снижение на 0,36%, передает телеканал «Известия». Второй по значимости показатель токийской биржи TOPIX потерял 0,66%. Инвесторы опасаются введения в Токио и соседних префектурах режима ЧП — об этом ранее заявило правительство. Работу возобновила фондовая биржа Южной Кореи. Основной индекс KOSPI продемонстрировал рост на 2,35%. KOSDAQ 100 потерял 1,64%.

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