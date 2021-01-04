В Москве задержали врезавшегося на Mercedes в здание Театра имени Вахтангова

Правоохранительные органы задержали в Москве сотрудника автомойки Павла Болдинова по подозрению в угоне машины жены хоккеиста Дениса Паршина. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 31 декабря иномарка врезалась в здание Театра имени Вахтангова, расположенное на Арбате.

Вечером того же дня Елена Паршина оставила автомобиль на парковке мойки и договорилась с Болдиновым о том, что машину помоют после восьми вечера. После этого работник мойки должен был ей позвонить.

После случившегося с Еленой связались сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили ей, что ее Mercedes врезался в здание театра спустя несколько минут после боя курантов.

По предварительным данным телеканала, мойщик решил устроить на чужом автомобиле новогодний заезд по городу. Поездка завершилась столкновением со стеной. Мужчина после этого бросил машину на месте ДТП.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, как Mercedes врезается в стену, а затем его покидают люди.