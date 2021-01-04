В России появится онлайн-база злостных нарушителей ПДД

МВД запустит онлайн-базу с данными злостных нарушителей ПДД. В перечень попадут те, кому многократно выписывали штрафы, сообщает телеканал «Известия». В базе будет указана информация и о россиянах, и об иностранцах. Доступ к платформе получат агрегаторы такси и каршеринговые фирмы, если захотят проверить своих сотрудников. Портал заработает в ближайшие недели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.